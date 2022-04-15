Усинск, Коми, 15 апреля 2022, 18:23 — REGNUM В Коми на дороге Усть-Уса — Усинск перевернулась автоцистерна с нефтью, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
ДТП произошло ранним утром 15 апреля на 10 км автодороги. В результате аварии часть нефтесодержащей жидкости вылилась на дорогу и ее склон. Масштабы нефтеразлива не сообщаются. Известно, что на месте были организованы работы по его локализации.
По данному факту прокуратура проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, арктические проекты по ликвидации накопленного ущерба будут продолжены в полном объёме.