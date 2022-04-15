Приштина, , 18:40 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 14 апреля заявил, что общий размер долга граждан Косово перед турецкими госпиталями, по некоторым данным, достиг 13 миллионов евро.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр подчеркнул, что Косово уплатит долг за лечение своих пациентов, однако многие косовары отправились в Турцию на лечение, но не направили в минздрав счета за лечение, поэтому предполагается, что долг Косово перед Турцией еще больше.

Ляфити подчеркнул, что выезд граждан на лечение может быть остановлен благодаря созданию сети узкопрофильных клинических центров — центра травматологии, центра по лечению ожогов, центра здоровья груди, интегрированного онкологического центра, сердечно-сосудистого центра и т.д.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Косово заявил о необходимости снизить время ожидания услуг