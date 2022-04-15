Приштина, Сербия, 15 апреля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 14 апреля заявил, что общий размер долга граждан Косово перед турецкими госпиталями, по некоторым данным, достиг 13 миллионов евро.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр подчеркнул, что Косово уплатит долг за лечение своих пациентов, однако многие косовары отправились в Турцию на лечение, но не направили в минздрав счета за лечение, поэтому предполагается, что долг Косово перед Турцией еще больше.

Ляфити подчеркнул, что выезд граждан на лечение может быть остановлен благодаря созданию сети узкопрофильных клинических центров — центра травматологии, центра по лечению ожогов, центра здоровья груди, интегрированного онкологического центра, сердечно-сосудистого центра и т.д.