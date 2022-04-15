Анкара, , 18:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции 15 апреля опубликовало заявление с осуждением действий силовых структур Израиля в Палестине, обвинив их в убийстве семерых мирных жителей.

«Анкара решительно осуждает действия израильских силовиков, убивших за последние дни семерых мирных жителей Палестины, в том числе в городе Дженин, и спровоцировавших противостояние в районе святыни ислама — мечети Аль-Акса», — указано в заявлении, опубликованном турецким МИД.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции выразило глубокую обеспокоенность очередным обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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