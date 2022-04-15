Бергамо, Италия, 15 апреля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофер Нкунку признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА 2021/22. Об этом 15 апреля сообщили на официальном сайте УЕФА.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Во вчерашнем ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА «РБ Лейпциг» со счетом 2:0 обыграл «Аталанту» из Бергамо. Оба мяча на 18-й и 87-й минутах забил Кристофер Нкунку.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами.

Нкунку выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из парижского «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.