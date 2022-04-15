Белград, 15 апреля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Связь между Сербией и Республикой Сербской крепка как никогда. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 15 апреля, после встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком.

Duma.gov.ru Александр Вучич

Вучич отметил, что во время встречи стороны обсудили поддержку, которую Сербия окажет Республике Сербской как в экономической, так и во всей других областях.

«Мы обсудили все важные вопросы, поняли сложность положения, в котором находится сербский народ сегодня и оговорили поддержку Республики Сербской со стороны Сербии, как экономическую, так и любую другую. Мир и стабильность региона — это базовый интерес Сербии и Республики Сербской, у нас единая позиция по поводу всех важных политических вопросов, касающихся Западных Балкан и Европы в целом», — рассказал Вучич на своей странице в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вучич отметил, что Сербия не приемлет применение верховным представителем международного сообщества в БиГ Кристианом Шмидтом т.н. боннских полномочий, и что она и впредь будет помогать народу Республики Сербской, уважая целостность сербской автономии в рамках БиГ.

Напомним, что 12 апреля непризнанный ООН верховный представитель в БиГ Кристиан Шмидт отменил закон о недвижимом имуществе Республики Сербской, принятый ранее парламентом автономии.