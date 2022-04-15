Лондон, , 18:08 — REGNUM Как сообщает издание Fichajes, руководство мадридского «Реала» планирует предложить контракт 29-летнему центральному защитнику лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигеру.

По информации источника, «Реал» может предложить Рюдигеру трехлетний контракт с зарплатой в десять миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил шесть желтых карточек. В девяти матчах Лиги Чемпионов УЕФА на счету немецкого защитника 2 (1+1) очков по системе гол+пас в девяти встречах.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 35 миллионов евро. Текущее соглашение защитника с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2022 года.