Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Япония и США планируют провести двустороннюю встречу на следующей неделе в рамках саммита министров финансов и глав центральных банков стран G20, сообщает 15 апреля Reuters.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

Правительства обеих стран в настоящее время ведут переговоры о точной дате встречи, которая, вероятно, состоится в двадцатых числах апреля.

Ранее в Японии отказались комментировать возможность участия российских представителей во встрече G20, которая запланирована на 20 апреля в Вашингтоне.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что Япония, наряду с партнёрами по G7 сходится во мнении, что заседания международных организаций, либо форумы не стоит проводить совместно с Россией в связи с ситуацией на Украине.

Мацуно уточнил, что на онлайн-встрече в Вашингтоне будут обсуждаться вопросы, связанные с ценами на продовольствие и энергоресурсы, поднявшиеся на фоне ситуации на Украине. Также ряд тем будет посвящён борьбе с коронавирусной инфекцией.