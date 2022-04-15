Калуга, , 18:56 — REGNUM В Калужской области с 6 по 13 апреля в магазинах отмечалось увеличение цен на крупу овсяную – на 12,6%, картофель – на 3,8%, кур охлажденных и мороженых – на 2,2%, молоко – на 1,8%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,8%, печенье – на 1,6%, колбасу вареную – на 1,3%. Об этом 15 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

Цены на масло растительное увеличились на 3,3%. ИА REGNUM

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдаются максимальные цены на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, сыры, смеси сухие молочные для детского питания. Центр управления регионом запустил сервис «Сообщить об изменении цен» в социальных сетях. С конца февраля сотрудники Центра управления регионом обработали 814 сообщений о повышении цен. Все обращения проверяет региональное управление федеральной антимонопольной службы.

По данным Калугастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за март 2022 года по отношению к февралю 2022 года составил 107,5%, по отношению к декабрю 2021 года – 111,4%. На 40% взлетели за месяц цены на сахар. Среди лидеров по росту цен также картофель — 17,6%, маргарин — 15%, макаронные изделия и крупы — 11,4%.

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