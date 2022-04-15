Скопье, , 18:06 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 1668 образцов выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, из них 14 — повторные. Также в стране зарегистрировано 177 случаев выздоровления. Об этом 15 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, почтампт Yemc

По последним данным, за сутки в стране не скончался ни один пациент с COVID-19, зарегистрирован один летальный исход, произошедший ранее. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 308 380 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9261, 298 099 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1030. Министр здравоохранения Северной Македонии Блерим Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.

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