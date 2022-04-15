Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Сенаторы от Ленинградской области Сергей Перминов и Дмитрий Василенко отчитались о своих доходах в 2021 году — обоим политикам удалось заработать немногим менее 6 млн рублей, сообщает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Доходы Realty-ask.ru

Согласно отчету сенатора от исполнительной власти Ленобласти, заместителя председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Перминова в 2021 году он заработал чуть более 5,8 млн рублей, в то время как его жена — всего 227 тыс. рублей.

Своей движимой и недвижимой собственности у Перминова нет. На праве собственности у жены сенатора в России есть автомобиль BMW X5 M, земельный участок 2011 кв. м. для индивидуальной застройки (ИЖС) и квартира площадью 114 кв. м, она же значится в пользовании у Сергея Перминова. Также в пользовании у супругов квартира 94,4 кв. м.

Сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко, представляющий в верхней палате законодательную власть Ленобласти, задекларировал годовой доход немногим более 5,56 млн рублей, а его жена — сумму, чуть превышающую 10 тыс. рублей.

На праве собственности у сенатора значатся земельный участок под индивидуальной жилищное строительство площадью 1200 кв. м., две квартиры площадью 157,7 и 125,6 кв. м, а также доля в гаражном помещении (1/77 от 2226,1 кв. м) и здание проходной площадью 168,9 кв. м. А также машина представительского класса Mercedes-Benz S 500 4 MATIC.

Кроме того в пользовании у Дмитрия Василенко значится земельный участок под ИЖС площадью 1477,6 кв. м., жилой дом 742,4 кв. м. Вместе с супругой и несовершеннолетним ребенком он также пользуется квартирой 144, 7 кв. м., еще одна жилплощадь в 64,7 кв. м задекларирована в пользовании жены и ребенка.