Симферополь, 15 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Содействие в переподготовке педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины окажут в Крыму. Об этом 15 апреля написал в своём телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам заседания совета руководителей общеобразовательных организаций при Совете министров Республики Крым. Темой обсуждения стали вопросы организации воспитательной работы, обеспеченности педагогическими кадрами, формы поддержки молодых учителей и ветеранов педагогического труда.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

«В Республике Крым окажут содействие в переподготовке педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. Детям, прибывшим из Украины и республик Донбасса, оказывается помощь в организации учебы в крымских школах, в том числе проводится индивидуальное обучение», — написал глава Крыма.

Также, отметил глава региона, необходимо проработать вопрос выдачи аттестатов выпускникам из числа детей вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также возможность их поступления в учебные заведения Крыма.

Также, написал Аксёнов, необходимо пересмотреть подходы к проведению воспитательной работы в общеобразовательных организациях в условиях текущей геополитической обстановки.