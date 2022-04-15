Архангельск, 15 апреля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. На Украине в ходе военной спецоперации погиб северодвинец Игорь Сухарев. Об этом в своем Telegram- канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

«Он служил в Российской Армии почти 16 лет, выбрав защиту родины своей профессией. Участвовал в составе объединенной группы войск по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. В 2008 году стал ветераном боевых действий. А в 2018-м ушел служить на Дальний Восток командиром расчета реактивного артиллерийского взвода», — написал Цыбульский.

Он также сообщил, что младший сержант Сухарев посмертно представлен к государственной награде Российской Федерации – «Ордену Мужества».

«Скорбим вместе с родными. Вечная память настоящему герою и патриоту России», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми сегодня, 15 апреля, похоронили сержанта, погибшего при спецоперации.