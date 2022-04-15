Москва, 15 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Вероятность того, что «Яндекс» станет государственной компанией, близка к нулю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«В действительности кризис может открыть новые возможности для «Яндекса». Так, ограничения деятельности в РФ зарубежных IT-компаний и сервисов создают условия для российских компаний по увеличению доли на рынке, — сказала Прикладова. — Что касается сворачивания проекта «Яндекс. Инвестиции», то это может быть временным решением. Падение котировок акций «Яндекса» на Мосбирже началось ещё в ноябре 2021 года, когда после пиковых значений [они] снизились почти вдвое к концу января 2022 года. По сути, произошла корректировка значений, которые вернулись к уровню 2020 года. После обострения политической ситуации акции упали ещё вдвое. Такая динамика наблюдалась как на Мосбирже, так и на американской NASDAQ. Ещё одно обрушение акций «Яндекса» может быть в случае появления нового фактора».

Однако, как полагает Прикладова, несмотря на непростую ситуацию, вероятность того, что «Яндекс» станет государственной компанией близка к нулю.

«Меры по поддержке бизнеса и населения несут дополнительную нагрузку на федеральный бюджет, международные резервы и средства фонда национального благосостояния заморожены за рубежом, — сказала Прикладова. — В этих условиях у государства просто-напросто нет средств для национализации такого IT-гиганта, как Яндекс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что бумаги компании «Яндекс» на бирже чувствуют себя «совсем плохо».