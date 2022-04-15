Вашингтон, 15 апреля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Специальный представитель США по КНДР Сон Ким отправится с официальным визитом Сеул для встречи с южнокорейскими коллегами, чтобы обсудить недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей, сообщает 15 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС Северной Кореи

Представитель США заявил о своей готовности преступить к переговорам с Северной Кореей в любое время, однако Пхеньян до сих пор отвергал предложения о совместной координации, обвиняя Белый дом в сохранении враждебной политики, в том числе санкциях.

Визит американского дипломата ожидается на фоне роста обеспокоенности по поводу возможной подготовки КНДР к новым ядерным испытаниям, которые могут быть проведены в честь годовщины со дня рождения основателя и первого президента Северной Кореи Ким Ир Сена, отмечаемой 15 апреля.