София, , 18:02 — REGNUM Сообщение о якобы заложенной бомбе на борту пассажирского самолета, следовавшего из Дубая (ОАЭ) и приземлившегося в аэропорту Софии, оказалось ложным. Об этом 15 апреля сообщает БНР.

Самолет (сс) cegoh

Согласно официальной информации, представители спецслужб и полиции тщательно проверили салон лайнера, однако не обнаружили подозрительных предметов.

По предварительным данным, инцидент произошел в 15:00 по местному времени. Сразу же после посадки в Софийском аэропорту рейса компании Fly Dubai один из пассажиров лайнера объявил о наличии у него взрывного устройства.

На взлетно-посадочную полосу в срочном порядке были вызваны правоохранители. При этом самолет был отбуксирован на запасную дорожку, пассажиры эвакуированы. Ведется следствие.