Монако, 15 апреля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Как сообщает издание ESPN, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 22-летнего опорного полузащитника «Монако» и сборной Франции по футболу Орельена Тчуамени.

Футбольный клуб «Монако»

По информации источник, «монегаски» будут готовы отпустить Тчуамени, если поступит предложение в размере 60-70 миллионов евро.

В текущем сезоне Орельен Тчуамени принял участие в сорока матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Франции по футболу полузащитник сыграл в пяти играх отборочного турнира к чемпионату мира 2022.