Сургутский район, Югра, , 17:57 — REGNUM В Югре в связи с экстремальными погодными условиями — сильное течение Оби и тонкая кромка льда — проведение водолазных работ по поиску двух упавших со снегоходов мужчин прекращены. Об этом сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

Снегоход (сс) TREKANDCO

Напомним, в Сургутском районе поздно вечером 9 апреля 2022 года компания из девяти человек на трёх снегоходах двигалась по льду реки Оби к острову Раздорный. Водители снегоходов не учли погодные условия и толщину льда. Снегоходы провалились под лёд, семь человек, в том числе двое детей, смогли выбраться на лёд, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести.

По факту исчезновения двух человек возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре по факту исчезновения двух мужчин возбуждено уголовное дело