Москва, 15 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Московскую область и российскую столицу ожидают дождь с мокрым снегом и сильный ветер, сообщает 15 апреля столичное управление МЧС России.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Уточняется, что такая погода будет наблюдаться в Москве в пятницу и субботу.

«По прогнозам синоптиков ночью с 15 на 16 апреля в Москве местами ожидается сильный дождь. Днем 16 апреля умеренные осадки в виде мокрого снега, местами усиление ветра до 15 м/с. В течение дня понижение температуры воздуха до +1°С», — указано в сообщении столичного управления МЧС России.

Водителям автотранспорта рекомендуют максимально снизить скорость движения и соблюдать увеличенные дистанции с другими машинами.

Кроме того, МЧС рекомендует не парковать автомобили вблизи деревьев, а пешеходам — не приближаться к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям.