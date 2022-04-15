Москва, , 17:53 — REGNUM Сведения о доходах и собственности представителей законодательного и исполнительного органов власти Республики Крым и Севастополя в Совете Федерации за 2021 год опубликованы на сайте Совета Федерации 16 апреля.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков в 2021 году получил доход в 7 334 554,99. По сравнению с 2020 годом его доход немного вырос — примерно на 200 тысяч рублей (в 2019 году он составил 6 712 972 рубля, в 2018 год — 7,1 млн). Доход супруги сенатора составил 283 069,54 рублей (157 тыс. рублей в 2020 году). Как и годом ранее, транспорта у супругов нет.

В собственности Цекова есть два гаража, жилой дом в 82 кв. м, сарай, участок для индивидуального жилищного строительства, квартира в 52,5 кв. м, и доля ещё в одной квартире. Супруга Цекова владеет земельным участком, долей в ещё одном участке, также в её собственности два жилых дома и доля в третьем, три квартиры и доля в четвёртой квартире.

Доход представителя Совета министров РК в Совете Федерации РФ Ольги Ковитиди по итогам 2021 года составил 15 047 888,78 руб. По сравнению с 2020 годом доход оказался в три раза больше, тогда сенатор задекларировала доход в 5 456 489,29 руб. Супруг сенатора в 2021 году заработал 176 669,59 руб., что в несколько раз меньше, чем в 2020-м (746 118,82 руб.). При этом в 2019 году доход супруга Ковитиди составил 28 млн 794 тыс. 515,73, а в 2018 году — 45,2 млн рублей.

В собственности сенатора — три квартиры (на 2020 год было задекларировало пять квартир). Также в совместной собственности сенатора, её супруга и несовершеннолетнего ребёнка — квартира, вместе с ребёнком Ольга Ковитиди владеет ещё домом, а одна квартира принадлежит мужу и ребёнку. Собственного транспорта у семьи нет.

Представитель в Совете Федерации Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева в 2021 году получила доход в 5 986 584,45, это почти соответствует доходам за 2020 год. Её супруг задекларировал доход в 161 107,05 рублей, что также соответствует доходам за 2020 год.

В собственности сенатора, как и в прошлом году, — участок в садоводческом объединении, жилой дом и квартира площадью 56,7 кв. м. Также квартирой владеет супруг сенатора, ещё одна находится в их совместной собственности. Как и годом ранее, супруг сенатора владеет двумя автомобилями Honda Civic.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин по итогам 2021 года задекларировал доход в 5 750 152,79 рублей. Это более чем в два раза превысило его доход за 2020 год, когда Колбин занял кресло в Совете Федерации. Супруга сенатора в 2021 году задекларировала доход в 2 239 154,55 рублей. В собственности сенатора — дачный участок, квартира, два гаража, автомобили Range Rover Sport и Ford Explorer, Моторное судно ТП-500, прицеп для легкового автомобиля ПА 004 «Бобер», прицеп для перевозки водной техники. Супруга сенатора владеет двумя квартирами, ещё одна квартира находится в их совместной собственности.