Москва, , 17:51 — REGNUM Внутренний рынок РФ исчерпал потенциал роста цен на многие виды мяса и мясных продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. По его словам, вполне вероятно, что в 2022 году будет наблюдаться рост цен на все виды мяса и продуктов его переработки.

Мясо Jon Sullivan

Сказывается и продолжающаяся пандемия, и усиление санкционного давления, и нарушение логистических цепочек, и рост цен на сельскохозяйственное сырье и оборудование, и дефицит продовольственного сырья, и рост цен на энергоносители на глобальном рынке.

«Россия не сможет избежать влияния всех этих факторов, — констатировал Рамазанов. — Однако необходимо учитывать, что в течение нескольких месяцев внутренний рынок РФ исчерпал потенциал роста цен на многие виды агропродовольственного сырья и различных видов продовольственных товаров. В частности, цены на мясо птицы и свинину достигли своего предела из-за высокой степени обеспеченности внутренними ресурсами и ограничительными мерами по их экспорту. Не стоит ожидать высоких темпов роста цен на говядину и баранину. Однако возможно заметное подорожание мяса индейки, выступающего в качестве альтернативы говядине и баранине».

Кроме того, Рамазанов отметил, что не нужно ожидать значительного роста цен на крольчатину и другие экзотические виды мяса.

«Население перешло в режим экономии, в том числе за счет сокращения расходов на дорогостоящие экзотические виды продовольствия», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что ранее появился прогноз Национальной мясной ассоциации о том, что себестоимость производства мяса в РФ увеличится на 15-20%.