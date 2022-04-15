Москва, , 17:50 — REGNUM В РФ наибольший рост цен фиксируется в стоматологии, растут цены на расходные материалы – реагенты и контрастные вещества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что цены в частных клиниках России увеличились на 20%.

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«Чаще всего обращаться в частные клиники вынуждает необходимость. У половины граждан расходы на платную медицину не превышают 5,5 тысяч рублей в месяц и чаще всего связаны с лабораторными исследованиями (62%), которые нельзя отложить, либо их проведение в государственных медицинских учреждениях связано с определёнными трудностями (например исследование отсутствует в номенклатуре). Частично решает вопрос разработанная Минздравом новая номенклатура медицинских услуг, но проблема очередей остаётся, — сказала Лебединская. — Наибольший рост цен фиксируется в стоматологии, растут цены на расходные материалы – реагенты и контрастные вещества».

При этом она подчеркнула, что частные клиники не заинтересованы в увеличении стоимости своих услуг.

«Повысив цены на фоне падения платежеспособного спроса, клиники столкнутся с падением пациентопотока. Достойной альтернативой платной медицине может стать развитие рынка ДМС», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве переводят на коммерческую основу.

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