Вашингтон, 15 апреля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Администрация главы Белого дома Джо Байдена временно отменила приказ о депортации граждан Камеруна, нелегально проживающих в США, в связи с продолжающимся конфликтом между правительством и вооруженными сепаратистами в африканской стране, сообщает 15 апреля Reuters со ссылкой на объявление министерства внутренней безопасности США.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Решение будет действовать в течение 18 месяцев и затронет примерно 39 тысяч камерунцев, которые также получат разрешения на работу.

Мера принята в рамках программы о временно защищающем статусе (TPS), который помогает иммигрантам, не способным безопасно вернуться в свои страны из-за чрезвычайных обстоятельств, таких как насильственный конфликт или стихийные бедствия.

Министр национальной безопасности США Алехандро Майоркас сослался на конфликт и рост числа нападений в Камеруне со стороны исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).