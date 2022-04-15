Москва, 15 апреля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Годовой доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко за 2021 год сократился на 2,8 млн рублей по сравнению с предшествующим годовым периодом. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 апреля данные декларации федерального политика о доходах и имуществе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Если с 1 января по 31 декабря 2020 года доход Матвиенко составил 17 млн 473 тыс. 86 рублей, то за аналогичный период в 2021 он снизился до 14 млн 657 тыс. 451 рубля.

За минувший год новой жилой или иной недвижимости у председателя верхней палаты парламента РФ не появилось. Также Матвиенко не приобрела за год ни одного транспортного средства — у неё их по-прежнему нет.

Как и ранее, Валентина Матвиенко владеет земельным участком, площадь которого составляет 3667 кв. м, а также прилегающим к нему склоном, который нельзя использовать под застройку. Его площадь составляет 2771 кв. метр.

Среди недвижимого имущества также имеется дача в 729,4 кв. м и хозяйственный блок в 255,4 кв. м. Спикер Совета Федерации владеет городской недвижимостью, а именно квартирой (290,3 кв. м) и 1/25 доли машино-места (площадью 22,4 кв. м).

Среди иных объектов недвижимого имущество значатся три нежилых здания, общая площадь которых составляет 764,1 кв. м. При этом, как и в прошлом году, Матвиенко задекларировала объект незавершённого строительства (250 кв. м).

Находятся в пользовании у политика четыре земельных участка. Они именуются в декларации как «земли населённых пунктов». Из них самый большой составляет по площади 4689 кв. м, а другие — 1036 кв. м, 459 кв. м и 345 кв. м. Также Матвиенко пользуется служебной дачей (730 кв. м).

Отметим, что всё имущество Валентины Матвиенко находится на территории России.