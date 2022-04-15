Москва, , 17:48 — REGNUM В ближайшие месяцы в РФ будет наблюдаться нарастающий дефицит потребительской электроники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Электроника Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судя по текущим событиям, в ближайшие месяцы мы будем видеть лишь нарастающий дефицит потребительской электроники, — сказал Строганов. — Параллельный импорт ситуацию не исправит, так как, по требованию государства, он по факту должен существовать в тех же рамках, что и импорт «официальный», а значит – брать на себя гарантийные обязательства, сертифицировать товар и платить налоги. Плюс пересчет из одной валюты в другую при пересечении границ, усложненная логистика. Цены при таком импорте будут раза в полтора-два выше, чем в нормальной ситуации».

По его словам, на данный момент цены на электронику в большинстве магазинов вернулись на уровень начала февраля.

«Но при текущей тенденции к сокращению товарных запасов и к дальнейшему дефициту, цены на всю категорию могут вырасти как минимум в полтора, а то и в два раза, что в дальнейшем может привести к сокращению всего рынка потребительской электроники минимум до 50% от докризисного», — сказал Строганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов рассказал о том, как в РФ просел рынок электроники.

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