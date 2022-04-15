Калуга, 15 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован один ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 74 человек. Днём ранее, 14 апреля, в регионе было также зарегистрировано 46 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 273 человек, 98 447 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 440 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.