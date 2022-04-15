Москва, , 17:46 — REGNUM В апреле 2022 года российский рынок электроники просел достаточно заметно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

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«По данным аналитических агентств, российский рынок электроники в апреле просел достаточно заметно, в штуках это примерно треть продаж год к году, — сказал экономист. — Объяснить это можно как стандартным затишьем после праздников 8 марта и 23 февраля (апрель в этом плане для сетей – обычно самый неудачный месяц года), так и режимом экономии у потребителей, которые на фоне мировых новостей и кризиса решили придержать свободные средства. Да и «потребительская истерика» марта закончилась, покупать смартфоны и технику впрок сейчас бессмысленно. Скорее всего, и май покажет дальнейшее проседание продаж».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Строганова, поставки электроники в Россию могут наладиться к середине лета 2022 года.

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