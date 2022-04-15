Москва, 15 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Поставки электроники в Россию могут наладиться к середине лета 2022 года, но пока уверенности в этом нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в апреле продажи электроники в РФ снизились на четверть по сравнению с мартом.

Электроника

«Поставок на российский рынок электроники сейчас фактически нет. И связано это уже не с курсом доллара, а с другими вопросами. У компании, которая начнет работать с российским рынком, есть неиллюзорные шансы сразу попасть под санкции. Все ждут, пока кто-то начнет поставлять первым, чтобы увидеть результат и последовать за ним, –сказал Строганов. — Сказать, когда поставки наладятся, невозможно. Нет данных от заводов, производящих технику, и нет данных от компаний, её поставляющих. Возможно, где-то к середине лета какие-то поставки могут наладиться, но пока это лишь спекуляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, сможет ли Китай закрыть все потребности России в комплектующих и электронике.