Псков, , 18:03 — REGNUM Власти Псковской области увеличат в два раза сумму выплат для ветеранов ко Дню Победы, сообщили 15 апреля в пресс-службе областной администрации.

Удостоверение о вручении медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне» Архив семьи ветерана

Так, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат выплату в размере 10 тыс. рублей. Детям войны, имеющим трудовой стаж (не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин), и не имеющим иных оснований на меры социальной поддержки, будет выплачено по тысяче рублей.

«В целом в рамках государственной программы на предоставление единовременных денежных выплат к 9 мая будет направлено 6,7 млн рублей», — отметили в пресс-службе, уточнив, что денежные средства уже доведены до Центров социального обслуживания и с 18 апреля начнут поступать на счета местных жителей.

Кроме того, еще 270 тыс. рублей предусмотрено на проведение ремонтных работ в жилых помещениях, где проживают ветераны.

Продолжается и реализация программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны жильем. «В 2022 году поступило одно заявление от вдовы ветерана», — уточнили в обладминистрации.

Всего в период с 2010 года свои жилищные условия улучшили около 4,5 тыс. ветеранов Псковщины.

В настоящее время в Псковской области проживают 115 участников Великой Отечественной войны, 37 инвалидов, порядка 200 жителей блокадного Ленинграда, около 2 тыс. тружеников тыла, более 3,4 тыс. бывших несовершеннолетних узников фашизма, 760 вдов участников ВОВ и более 28 тыс. граждан — детей войны.