Екатеринбург, 15 апреля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге присяжные признали местную жительницу Анну Ш. виновной в убийстве человека общеопасным способом. Вердикт был оглашён 15 апреля в Свердловском областном суде.

Ammodramus Скамья присяжных

Семь из восьми членов коллегии признали женщину виновной. Пятеро присяжных кроме того решили, что она не заслуживает снисхождения. Рассмотрение уголовного дела будет продолжено 17 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 мая подсудимая облила человека, спящего на улице, жидкостью из бутылок, находившихся рядом, и подожгла. 25 мая молодой человек скончался в больнице. Подсудимая утверждала, что это всё произошло случайно и она не собиралась его убивать.