Донецк, , 17:40 — REGNUM В Донецкой Народной Республике с 8 по 14 апреля текущего года погибли 314 человек, сообщает 15 апреля пресс-служба республиканского уполномоченного по правам человека.

Уточняется, что за последнюю неделю погибли 209 военнослужащих Народной милиции и сотрудников других силовых структур, а также 105 мирных жителей.

Кроме того, пострадали и получили ранения 691 военный и сотрудник силовых структур и 184 мирных жителя.

По подсчётам службы уполномоченного по правам человека, с 2014 года в ДНР погибли 6585 человек, среди которых 98 детей.

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