Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Житель Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела из-за того, что разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию солдат германского вермахта, сообщили 15 апреля в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

Как считает следствие, 5 мая 2020 года, на тот момент 21-летний местный житель, имея умысел на реабилитацию нацизма, с целью формирования в обществе пренебрежительного отношения к Дню Победы, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение солдат вермахта в военном обмундировании с оружием и боеприпасами для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично.)

«Следователем СК России молодому человеку предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, проведены допрос подозреваемого, обыск по месту его жительства. Назначена историческая судебная экспертиза. Обвиняемый в ходе допроса признал факт размещения фотоматериала», — рассказали в СУ СК по Ленобласти уточнив, что при этом мужчина осознавал, кем являлись изображенные на нем лица.

В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф до 3 млн рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля житель Петербурга, разместивший на сайте акции «Бессмертный полк» портрет изменника Родины, генерала казачьих частей Петра Краснова был осужден на 300 часов обязательных работ за реабилитацию нацизма. Расследование еще нескольких аналогичных дел продолжается.