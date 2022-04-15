Москва, , 17:55 — REGNUM Высказывание израильского министра иностранных дел Яира Лапида, который 7 апреля заявил, что Совета ООН по правам человека занимается «нападками на Израиль» из-за Палестины, «вызывает сожаление и неприятие», сообщили 15 апреля в МИД РФ.

Палестина, сектор Газа badwanart0

Российское внешнеполитическое ведомство 15 апреля опубликовало свой комментарий, касающийся высказывания Лапида, сделанного 7 апреля. В этот день ГА ООН проголосовала за исключение России из своего состава, причём Израиль голосовал против РФ, приняв антироссийскую резолюцию.

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После этого глава МИД Израиля сказал, что хотя Израиль и голосовал против России и за резолюцию, он в целом осуждает деятельность СПЧ ООН. Дипломат заявил, что «сегодняшнее голосование не меняет нашей позиции в отношении» СПЧ ООН.

По словам Лапида, СПЧ ООН «является экстремистским, морально ущербным, предвзятым и, по сути, антиизраильским органом, который с момента своего создания использовался главными нарушителями прав человека в мире как политический инструмент, в том числе и для нападок на Израиль».

МИД России в связи с этим заявляет, что высказывания главы МИД Израиля «вызывают сожаление и неприятие».

«Плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов – палестино-израильского», — сообщили в МИД РФ.

Москва указывает на то, что Израиль продолжает незаконную оккупацию и «ползучую аннексию» палестинских территорий, нарушая решения СБ ООН и ГА ООН. В итоге более двух с половиной миллионов палестинцев на Западном берегу реки Иордан живут «в отрезанных от внешнего мира разрозненных анклавах».

Что касается сектора Газа, то этот регион превратился в «тюрьму под открытым небом»: двухмиллионное население Газы в течение уже почти 14 лет вынуждено выживать в условиях введённой израильтянами морской, воздушной и сухопутной блокады. МИД России резюмирует:

«Примечательно и то, что курс Израиля на сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации проводится при молчаливом попустительстве ведущих западных стран и фактической поддержке США».

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