Архангельск, , 17:35 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания рассмотрят законопроект о возврате прямых выборов глав муниципалитетов. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил депутат Олег Черненко («Справедливая Россия — За Правду»).

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все оппозиционные фракции Архоблсобрания в то или иное время вносили соответствующие предложения, которые не были приняты. В октябре 2020 года три оппозиционные фракции в Архангельском облсобрании уже вносили объединенный законопроект от трех партий — тогда для его принятия не хватило совсем немного. И сейчас мы предпринимаем еще одну попытку. Если она не будет принята, то станет откровенно понятно, какой политической силе в нашем регионе прямые выборы не нужны или кто их просто-напросто боится», — написал Черненко.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовчане просят Путина вернуть прямые выборы мэра.