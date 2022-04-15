Москва, 15 апреля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Декларация о доходах за 2021 год сенатора от Белгородской области Евгения Савченко доступна на официальном сайте Совете Федерации, сообщает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Евгений Савченко

Политик заработал 15,189 млн рублей, что на 4,8 млн рублей больше 2020 года. В собственности у сенатора указан земельный участок, жилой дом и квартира. Ещё один участок, жилой дом и нежилое здание принадлежат ему наравне с супругой. На неё же в семье записан автомобиль.

Доход супруги сенатора в 2021 году составил 8,5 млн рублей, тогда как годом ранее – 153,4 тысячи рублей.