Тюмень, , 17:28 — REGNUM В Тюмени открыт сезон летних веранд при ресторанах и кафе. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Летняя веранда Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Продлится сезон для веранд полгода – с 15 апреля по 15 октября. На сегодня принято 24 уведомления от предпринимателей о благоустройстве территории у стационарных объектов общественного питания, из них 15 уже рассмотрены с положительным результатом, остальные – в работе. Срок рассмотрения – 10 дней.

«Летние веранды – это полюбившийся тюменцам формат, когда в тёплое время года можно посидеть на улицах нашего города, полюбоваться его красотой и выпить кружечку кофе, пообедать или поужинать. К тому же он удобен для туристов, которые после пеших прогулок по Тюмени могут отдохнуть на террасе кафе, продолжая наслаждаться атмосферой городских улиц», — отметил замглавы города Пётр Вагин.