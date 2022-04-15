В США создан экспресс-тест, выявляющий COVID-19 за несколько минут
Вашингтон, 15 апреля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В США создан новый тест на COVID-19, способный в течение нескольких минут выявить вирус с помощью образца дыхания, сообщает 15 апреля The New York Times.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Разрешение на экстренное использование теста InspectIR Covid-19 выдало управление по контролю за продуктами и лекарствами США.
Отмечается, что аппарат, помещающийся в ручной клади, может выдавать результаты менее чем за три минуты. Его можно использоваться в кабинетах врачей, больницах и передвижных пунктах тестирования.
Один аппарат может проанализировать около 160 образцов в день.
Ранее сообщалось, что данный тест показал эффективность в 91,2% по результатам исследования, в котором приняли участие 2409 человек.