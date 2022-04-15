Берлин, , 17:25 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет ФРГ на €2 млрд, сообщает 15 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Апофеоз. Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению агентства, дополнительное финансирование предназначено преимущественно для помощи Украине.

Отмечено, что новые €2 млрд Шольц планирует потратить на новую военную технику в рамках программы помощи Киеву. При этом порядка €400 млн из этой суммы должны пойти в Европейский фонд мира (European peace facility), уже закупающий оружие для Украины.

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