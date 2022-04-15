Сидней, Австралия, 15 апреля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Руководство международного аэропорта Сиднея предложило сотрудникам службы безопасности аэропорта премию в размере тысячи долларов за каждую отработанную смену в период длинных пасхальных выходных. Об этом 15 апреля сообщила радиостанция ABC.

Publicdomainpictures.net В аэропорту

Как пишут журналисты, решение финансово простимулировать охрану аэропорта связано с тем, что пассажиропоток в международном аэропорту Сиднея значительно вырос за эту неделю в преддверии Пасхи. Так, ожидается, что только за сегодня, 15 апреля, через него пройдут 79 тысячи человек.

Руководство аэропорта уже обвинило пассажиров в значительных задержках, так как граждане сами усложняют процесс регистрации, проверки багажа и ручной клади.

При этом около 20% сотрудников аэропорта либо находятся в отпусках по болезни, либо вынуждены изолироваться, так как они были признаны медицинскими властями близкими контактами заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, топ-менеджеры крупных авиакомпаний были вынуждены сесть за стойки регистрации, чтобы обслуживать клиентов.