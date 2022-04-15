Ростов-на-Дону, , 17:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области опубликовало декларации о доходах руководителей больниц, поликлиник, санаториев, диспансеров за 2021 год. Сведения размещены на официальном сайте ведомства, передаёт ИА REGNUM 15 апреля.

Зарплата Ника Егорова

Наибольший заработок оказался у главных врачей областного консультативно-диагностического центра Дмитрия Бурцева — 189,9 тыс. рублей, и Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробки — 189,2 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает руководитель психоневрологического диспансера Сергей Выгонский, заработавший 176 тыс. рублей.

Самый низкий уровень доходов у начальника санатория «Голубая дача» Владимира Сенькина — 30,9 тыс. рублей.