Москва, , 17:21 — REGNUM 25-летний бельгийский универсальный защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил, что легионеры договорились доиграть в московском клубе как минимум до конца сезона.

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«На собрании слово брал не только Промес. Все без исключения высказались, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент. Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать. И мы договорились доиграть вместе как минимум этот сезон», — цитирует Кофрие официальный сайт «красно-белых».

В текущем сезоне Кофрие принял участие в восемнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые и три красных карточки.