Стокгольм, , 19:37 — REGNUM Высокая инфляция в Швеции уже вынудила Риксбанк кардинально поменять свои прогнозы, и ожидается, что на одном из ближайших заседаний регулятор поднимет ключевую ставку. Об этом 15 апреля сообщил новостной портал Omni.

Инфляция

Прогнозы банков по учетной ставке Швеции говорят, что через два года она будет где-то между 0,75 и 1,50%. Ставки по ипотечным кредитам должны вырасти так же. Об этом в своей статье написал экономический обозреватель газеты SvD Йохан Карлстрём:

«Процентная ставка для домохозяйств, которое сегодня имеет ипотечную ставку в размере 1,5%, через два года вырастет до 2,25–3%».

Напомним, раньше Риксбанк намеревался оставить ставку на уровне 0% до 2024 года. Теперь экономисты сходятся во мнении, что регулятор больше не может игнорировать рост цен.