Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Власти Ленинградской области выделят из бюджета региона еще 180 млн рублей на компенсацию процентной ставки по кредитам и на микрозаймы для малого и среднего бизнеса (МСП), сообщил 15 апреля губернатор региона Александр Дрозденко.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, новая мера поддержки региона – компенсация части арендной платы за коммерческие производственные помещения для проектов по импортозамещению.

«Для тех, кто хочет сегодня расширить или создать новое производство уникальных деталей, импортозамещающей продукции, мы готовы компенсировать 50% арендной ставки, чтобы они могли оперативно начать производство в готовых зданиях. Для этого пока выделяем из бюджета еще 160 млн рублей», — отметил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти региона получат из федерального бюджета 120 млн рублей на гранты для областных предприятий, чтобы те смогли компенсировать на 90% свои затраты на уплату процентов по кредитным договорам.

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