Москва, , 17:18 — REGNUM Самым «бедным» депутатом Госдумы по итогам декларационной кампании стал Антон Ткачев от фракции «Новые люди», передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ткачев задекларировал за 2021 год доход в 1,111 млн рублей. Парламентарий представляет четыре региона: Воронежскую область, Тамбовскую область, Липецкую область и Тульскую область.

Чуть богаче — депутат от СРЗП Юрий Григорьев с 1,711 млн рублей, парламентарий от «Единой России» Сергей Бурлаков задекларировал 1,801 млн рублей, от КПРФ Петр Аммосов — 1,961 млн рублей, а от ЛДПР Аркадий Свистунов — 2,170 млн рублей.

Отметим, что по итогам декларационной кампании за 2020 год самым бедным депутатом был Дмитрий Кузякин (КПРФ), Его доход за этот период составил 379 433 рубля.

Вместе с тем самым богатым депутатом стал Владимир Блоцкий (КПРФ), который задекларировал 3,5 млрд рублей.

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