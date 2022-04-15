Москва, 15 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Самым «бедным» депутатом Госдумы по итогам декларационной кампании стал Антон Ткачев от фракции «Новые люди», передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ткачев задекларировал за 2021 год доход в 1,111 млн рублей. Парламентарий представляет четыре региона: Воронежскую область, Тамбовскую область, Липецкую область и Тульскую область.

Чуть богаче — депутат от СРЗП Юрий Григорьев с 1,711 млн рублей, парламентарий от «Единой России» Сергей Бурлаков задекларировал 1,801 млн рублей, от КПРФ Петр Аммосов — 1,961 млн рублей, а от ЛДПР Аркадий Свистунов — 2,170 млн рублей.

Отметим, что по итогам декларационной кампании за 2020 год самым бедным депутатом был Дмитрий Кузякин (КПРФ). Его доход за этот период составил 379 433 рубля.

Вместе с тем самым богатым депутатом стал Владимир Блоцкий (КПРФ), который задекларировал 3,5 млрд рублей.