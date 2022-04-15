Самым «бедным» депутатом Госдумы стал Антон Ткачев от «Новых людей»
Москва, 15 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Самым «бедным» депутатом Госдумы по итогам декларационной кампании стал Антон Ткачев от фракции «Новые люди», передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.
Ткачев задекларировал за 2021 год доход в 1,111 млн рублей. Парламентарий представляет четыре региона: Воронежскую область, Тамбовскую область, Липецкую область и Тульскую область.
Чуть богаче — депутат от СРЗП Юрий Григорьев с 1,711 млн рублей, парламентарий от «Единой России» Сергей Бурлаков задекларировал 1,801 млн рублей, от КПРФ Петр Аммосов — 1,961 млн рублей, а от ЛДПР Аркадий Свистунов — 2,170 млн рублей.
Отметим, что по итогам декларационной кампании за 2020 год самым бедным депутатом был Дмитрий Кузякин (КПРФ). Его доход за этот период составил 379 433 рубля.
Вместе с тем самым богатым депутатом стал Владимир Блоцкий (КПРФ), который задекларировал 3,5 млрд рублей.