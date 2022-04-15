Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech может значительно повысить иммунитет у детей в возрасте от 5 до 11 лет как к ранее выявленным штаммам вируса, так и к варианту «Омикрон», заявили производители по итогам проведённого исследования. Об этом 15 апреля сообщает The New York Times.

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Если результаты исследования пройдут проверку американского медрегулятора, правительство может одобрить дополнительную вакцинацию еще большего количества американцев, включая 28 миллионов детей.

В исследовании компаний Pfizer и BioNTech, о котором было объявлено в декабре, приняли участие 140 детей, получивших ревакцинацию через шесть месяцев после второй прививки от COVID-19. Компании описали полученные результаты в новом релизе.

Напомним, ранее медрегулятор США заявил, что применяемые в настоящее время вакцины от COVID-19 плохо защищают от субштамма BA.2 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон».

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