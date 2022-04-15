Вашингтон, 15 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech может значительно повысить иммунитет у детей в возрасте от 5 до 11 лет как к ранее выявленным штаммам вируса, так и к варианту «Омикрон», заявили производители по итогам проведённого исследования. Об этом 15 апреля сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Если результаты исследования пройдут проверку американского медрегулятора, правительство может одобрить дополнительную вакцинацию еще большего количества американцев, включая 28 миллионов детей.

В исследовании компаний Pfizer и BioNTech, о котором было объявлено в декабре, приняли участие 140 детей, получивших ревакцинацию через шесть месяцев после второй прививки от COVID-19. Компании описали полученные результаты в новом релизе.

Напомним, ранее медрегулятор США заявил, что применяемые в настоящее время вакцины от COVID-19 плохо защищают от субштамма BA.2 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон».