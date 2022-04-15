Хельсинки, 15 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. По словам министра Финляндии по делам ЕС Титти Туппурайнен, в настоящее время существует «большая вероятность», что ее страна все же подаст заявку на членство в НАТО. Об этом она заявила в интервью телеканалу Sky News от 15 апреля.

Финляндия

Министр подчеркнула, что правительство Финляндии уполномочено подать заявку на вступление в оборонительный альянс, однако добавила, что этот вопрос следует сначала поднять в парламенте.

В то же время Туппурайнен говорит, что народ Финляндии, похоже, уже принял решение. «Подавляющее большинство поддерживает членство в НАТО», — сказала она.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее объявила, что решение о возможном членстве Финляндии в НАТО ожидается в ближайшие недели.