Москва, 15 апреля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Первое место среди самых богатых депутатов Госдумы занял парламентарий от КПРФ Владимир Блоцкий, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Vblotskiy.ru Владимир Блоцкий

Блоцкий представляет в Госдуме Кировскую и Нижегородскую области, за 2021 год он задекларировал доход в 3,520 млрд рублей. За 2020 год он указал 284,3 млн рублей.

Второе место занимает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, который задекларировал 2,475 млрд рублей.

На третьем месте — депутат Госдумы от «Единой России» Леонид Симановский с 1,689 млрд рублей. Отметим, что по итогам 2020 года Симановский занял второе место с доходом в 1 млрд 591 млн рублей.

Вместе с тем самым богатым депутатом по итогам декларационной кампании за 2020 год стал Григорий Аникеев («Единая Россия»), который задекларировал 2,7 млрд рублей.