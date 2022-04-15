Стокгольм, , 18:05 — REGNUM Как и ожидалось, правый экстремист из Дании и лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в пригороде Стокгольма Ринкебю, где проживает большая община мусульман. Теперь на месте происходят беспорядки и столкновение с полицией. Об этом 15 апреля сообщил телеканал SVT.

Коран

Отмечается, что на момент публикации новости был ранен по крайней мере один полицейский.

«Я не знаю подробностей, связанных с этой травмой, но там что-то произошло с ногой полицейского», — заявил представитель местного отделения полиции Даниэль Викдал.

Журналисты пишут, что членов «Жесткого курса», как и самого и ее лидера Расмуса Палудана, больше нет на месте. По словам корреспондента SVT, который присутствует в эпицентре событий, полицию забрасывают камнями.